Le guide de légistique présenté devant le Parlement

La Commission des affaires juridiques, administratives et des libertés a tenu, hier, une réunion présidée par M. Amar Djillali, président de la Commission, consacrée au suivi des recommandations sanctionnant les conclusions des participants à l'atelier organisé, les 25 et 26 décembre 2018, autour de l'élaboration du guide de légistique. Une fois enrichi et débattu, il sera présenté à l'APN, demain, devant une Commission qui comprend des membres des deux Commissions des affaires juridiques des deux chambres du Parlement, sous la coprésidence de Amar Djillali et de son homologue, président de la Commission des affaires juridiques au Conseil de la Nation, et ce, en vue de le présenter aux travaux d'un atelier qui sera organisé à une date et dans un lieu qui seront arrêtés ultérieurement.