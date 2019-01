Tamanrasset : Reddition de deux terroristes

Deux terroristes se sont rendus aux autorités militaires à Tamanrasset, dans la 6e Région militaire. Il s'agit du dénommé El Toudji Othmane, dit ‘‘Saad’’, et de Melouki Ahmed, dit ‘‘Abdelmalek’’, qui avaient rallié les groupes terroristes en 2017. Ils étaient en possession de deux pistolets mitrailleurs, quatre chargeurs garnis et de 908 balles. D’autre part, un détachement de l'ANP a intercepté, lors d'une opération de recherche menée à Bordj Badji Mokhtar (6e RM), 4 contrebandiers et saisi 2 camions chargés de 30,5 tonnes de denrées alimentaires, 36.740 litres d'huile de table et 2.200 litres de carburant, tandis qu'un autre détachement a appréhendé 14 orpailleurs et saisi 3 véhicules tout-terrain. Dans le même contexte, des éléments de la Gendarmerie nationale "ont arrêté, lors d'opérations distinctes menées à Oum El Bouaghi et Jijel (5e RM), 3 narcotrafiquants en possession de 774 comprimés psychotropes, alors que 10 drones ont été saisis à Bejaïa (5e RM).