M’sila : 50 cartes d’artiste distribuées

Au total 50 cartes d’artistes ont été distribuées à leurs bénéficiaires dans la wilaya de M’sila au cours de l’année 2018, a-t-on appris dimanche du directeur local de la culture, Rabah Drif. S’exprimant en marge des festivités de Yennayer 2969, organisées à la maison de la culture Guenfoud-El-Hamlaoui de M’sila, ayant vu la cérémonie de remise symbolique de trois cartes professionnelles à des artistes plasticiens, M. Drif a indiqué que ces cartes ont été attribuées à des professionnels issus de différents champs artistiques, de la musique à la calligraphie en passant par la sculpture et le melhoun, soulignant que cette opération a pris en considération plusieurs facteurs tels que l’ancienneté où encore «le rayonnement de l’artiste à l’échelle locale et nationale». Attestant du souci du gouvernement d'assurer une protection sociale aux artistes en tant que travailleurs indépendants non salariés, M. Drif a expliqué que ces cartes vont permettre à leurs titulaires de bénéficier de certains avantages et facilitations aux modalités de couverture et de prestations sociales. Il a à ce propos révélé que d’autres dossiers seront «prochainement» émis au Conseil national des arts et des lettres (CNAL), afin que le plus grand nombre d’artistes locaux puissent bénéficier des avantages qu’offre cette carte, expliquant que la direction de la culture de M’sila a mis en place un bureau dédié exclusivement à la réception des dossiers. Il est à noter que la wilaya de M’sila abrite actuellement la semaine du patrimoine amazigh proposant plusieurs activités culturelles et artistiques.