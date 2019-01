Intempéries : 2 morts et 27 blessés en 48 heures

2 personnes ont trouvé la mort et 27 autres ont été blessées dans 25 accidents de la route survenus suite aux intempéries qu'a connues le pays au cours des dernières 24 heures, a indiqué samedi la Direction générale de la sûreté nationale. Les services de la Sûreté nationale ont effectué 200 interventions à l'échelle nationale, à travers des opérations de démantèlement suite aux fortes chutes de pluie et de neige, garantissant ainsi la fluidité du trafic routier, a précisé la DGSN qui affirme la mobilisation de tous ses moyens humains et matériels pour ouvrir les routes à la circulation.



Réouverture des accès à Tizi Ouzou



Les voies qui mènent vers les villages de la wilaya de Tizi-Ouzou et qui étaient bloquées par la neige suite aux intempéries de ces trois derniers jours, ont été toutes rouvertes à la circulation, selon le wali Abdelhakim Chater. Dans une déclaration à la presse en marge du salon de l’emploi, abrité par la maison de l’environnement, M. Chater a rappelé que la wilaya a engagé toutes les mesures nécessaires pour éviter l’enclavement des villages par les chutes de neige qui ont été enregistrées dans les 21 daïras. «Actuellement, toutes les voies qui desservent les villages de la wilaya sont ouvertes à la circulation», a-t-il affirmé. Le wali a rappelé la mobilisation des éléments de l’ANP, de la Gendarmerie et de la Police, ainsi que des différentes directions de wilaya et des services techniques des communes pour les besoins de l’opération de déneigement.