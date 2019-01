Béchar : Arrestation de quatre narcotrafiquants et saisie de 65 kg de kif traité

Des détachements combinés de l’Armée nationale populaire ont arrêté, le 12 janvier à Béchar/3e RM et Oran/2e RM, quatre narcotrafiquants et saisi 790 balles de différents calibres et 65,8 kilogrammes de kif traité. Par ailleurs, des détachements de l’ANP ont intercepté, à Tamanrasset/6e RM, 24 immigrants clandestins de différentes nationalités.