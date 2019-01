Du 13 au 18 janvier : M. Bouazghi en visite de travail aux Etats-Unis

Le ministre de l'Agriculture du développement rural et de la pêche, Abdelkader Bouazghi, effectuera du 13 au 18 janvier une visite de travail aux Etats-Unis. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale et du partenariat économique entre les deux pays dans le domaine agricole. M. Bouazghi sera accompagné d'une forte délégation d'opérateurs économiques. Pour rappel, les opportunités d’investissement et de partenariat dans le secteur de l’agriculture entre l'Algérie et les Etats-Unis avaient été présentées en octobre 2018 à Alger lors d’un forum d’affaires algéro-américain. Organisée par le Conseil d'affaires algéro-americain (USABC), ladite rencontre avait permis à la partie algérienne d’exposer aux représentants d’une douzaine d’entreprises américaines, la vision de l’Algérie sur le développement du secteur agricole mais aussi de mettre en exergue les attentes de l’Algérie en matière de partenariat, devant lui permettre de profiter de l’expérience américaine en matière, notamment de production du lait, de la fabrication d’équipements agricoles et du développement industriel du machinisme agricole. Cela entre dans le cadre de la stratégie 2017-2022 du secteur ayant pour objectif la création de grandes exploitations agricoles, le développement durable des filières agricoles stratégiques (lait, céréales, aliments de bétails, viandes) et l’accompagnement des porteurs de projets.