Tamanrasset : Reddition d’un terroriste

Un terroriste s’est rendu aux autorités militaires à Tamanrasset, en 6e Région militaire». «Il s’agit du dénommé Ben Bila Zeid, dit Abou-Aissa, qui avait rallié les groupes terroristes en 2012. Il était en possession d’un pistolet mitrailleur et de deux chargeurs garnis de munitions».

Par ailleurs, un détachement de l’Armée nationale populaire «a saisi, à Tamanrasset (6e RM), deux véhicules tout-terrain, 18 groupes électrogènes, 13 marteaux piqueurs et un téléphone satellitaire». En outre, un détachement de l’Armée nationale populaire «a saisi en coordination avec les Services de douanes 61,5 kilos de kif traité et arrêté un narcotrafiquant à El-Bayadh (2e RM)».