Sétif : Saisie de 19 quintaux de viande impropre à la consommation

C’est dans le cadre de la lutte qu’ils livrent au commerce informel et partant tous les effets qu’il peut induire sur l’économie nationale et la santé du citoyen que les services de police relevant de la sureté de la wilaya de Sétif ont procédé ces jours derniers à la saisie d’une importante quantité de viande rouge et blanche ainsi que du poisson impropre à la consommation.

Cette opération qui est à mettre à l’actif des éléments de la Sûreté de la daira de Salah Bey au sud du chef-lieu de la wilaya a permis en effet la récupération par les services de police de plus 19 quintaux de viande rouge et blanche impropres à la consommation ainsi que prés de deux quintaux de poissons avariés, transportés de surcroît dans des conditions inadaptées à bord de deux véhicules dépourvus de normes en la matière et non équipés de système de refroidissement, sans aucun respect des conditions d’hygiène et de santé précise le document de la cellule de communication et des relations générales de la Sûreté de wilaya. Ces deux saisies ont été en effet réalisées lors d’une patrouille effectuée par les éléments de la police de cette daira au centre de la ville de Salah Bey ou a la suite de l’interception et du contrôle d’usage effectué au niveau de deux véhicules utilitaires suspects, il s’avérera que le premier transportait une quantité de 19 quintaux de viande blanche et rouge non oblitérée par un vétérinaire. Le contrôle effectué au niveau du second véhicule permettra aux services de police d’y découvrir une quantité de deux quintaux de poissons dont le propriétaire n’était en possession d’aucun document, ni certificat régissant cette activité.

Les deux véhicules seront conduits vers le siège du service de police. Les quantités de viandes saisies qui ont été soumises au contrôle vétérinaire se sont avérées impropres à la consommation et de ce fait incinérées ensuite par les services compétents en la matière.

F. Zoghbi