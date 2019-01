Boumerdès : neutralisation d’un réseau international de trafic d’armes et de munitions

Un réseau criminel organisé transfrontalier, constitué de 10 éléments, et spécialisé dans le trafic d’armes à feu et de munitions, a été mis hors d’état de nuire par la brigade d’investigation du groupement territorial de la Gendarmerie nationale de Boumerdès, a-t-on appris hier auprès de ce corps constitué.

Ce réseau criminel international était spécialisé dans la contrebande d’armes et de munitions (de différents types et calibres) de fabrication étrangère, a indiqué à l’APS, la chargée de la communication auprès de ce groupement sécuritaire.

Des individus de nationalité étrangère ont été également arrêtés suite à cette opération qui a été rendue possible, a précisé la même source, «grâce à des informations faisant état d’un dangereux réseau criminel activant dans la contrebande d’armes prohibées à Boumerdès».

Les mis en cause dans cette affaire ont été arrêtés en possession de huit pièces d’armes à feu et de 3.000 balles de fabrication étrangère. L’opération a également permis la saisie de divers outils utilisés dans la fabrication de munitions, outre des documents, des passeports étrangers, des téléphones portables, une somme de 20.000 DA et deux véhicules utilisés par les membres du réseau dans leur déplacement.