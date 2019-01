Premiers flocons à Khenchela

Les premiers flocons de neige dans l’ Est du pays sont tombés vendredi dernier dans la wilaya de Khenchela. La poudreuse a commencé à se déverser dans la nuit de jeudi à vendredi sur le mont Chélia, culminant à 2.328 mètres d'altitude et dans la région de Bouhmama, où les flocons tombant dru ont succédé, au froid particulièrement vif qui a affecté la commune durant toute la nuit. Selon le responsable de la cellule de communication des services de la protection civile, le lieutenant Adel Messadia, «aucune intervention des services de la protection n’a été enregistrée» soulignant que «la neige tombe dans une région montagneuse et s’est surtout intensifiée dans la nuit». Les services de la météorologie nationale basés à l'aéroport Mohamed-Boudiaf de Constantine, soulignent que la neige devrait continuer à tomber dans les prochaines 24 heures, affectant notamment les reliefs culminant à plus de 1.200 mètres d'altitude.