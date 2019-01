Batna : Les régions montagneuses sous la neige

Des neiges, parfois abondantes, se sont abattues la nuit dernière et durant les premières heures de la matinée d’hier sur les hauteurs et les régions montagneuses de la wilaya de Batna. La poudreuse a recouvert les régions d’Arris, de Theniet el Abed et de Merouana et a enjolivé le paysage et les cèdres du parc national de Belezma, qui culmine à 1.740 mètres d'altitude. Les routes vers le parc national Belezma, situé entre le chef-lieu de wilaya et Merouana était difficile d’accès en cette fin d’après-midi, a-t-on constaté. Des appels à la prudence pour les usagers de la route notamment ceux qui se dirigent vers les zones montagneuses ont été lancés par les différents services. Selon les prévisions météorologiques, de nouvelles chutes de neige devraient se produire jusqu’à la fin de la semaine.