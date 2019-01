Identification des deux terroristes abattus à Sidi Bel-Abbès

Dans le cadre d’une opération menée par un détachement de l’Armée nationale populaire dans la localité de Tfassour, wilaya de Sidi Bel-Abbès (2e Région militaire), ayant permis d’éliminer deux dangereux terroristes et de récupérer deux pistolets-mitrailleurs et des munitions, il a été procédé, le 3 janvier, à l’identification de ces criminels. Il s’agit de Behilil Khalifa, alias «Khabbab» et Nasri Houari, alias «Oussama», qui avaient rallié les groupes terroristes, respectivement, en 2008 et 2009. D’autre part, un détachement de l’ANP a arrêté, à Tamanrasset (6e RM), 14 orpailleurs et saisi 6 groupes électrogènes et 5 marteaux-piqueurs, tandis que 4 paires de jumelles ont été saisies à Bejaia (5e RM). Par ailleurs, un détachement combiné de l’ANP a saisi, à Tindouf (3e RM), 1,3 kilo de kif traité, alors qu’un autre détachement de l’ANP et des éléments de garde-frontières ont intercepté 12 immigrants clandestins de différentes nationalités à Laghouat (4e RM) et Tlemcen (2e RM).