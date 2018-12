M. Bensalah salue le militantisme de Abdelmalek BenhabylÃ¨s

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, a salué les sacrifices et le militantisme de Abdelmalek Benhabylès. L’Algérie perd avec la disparition du moudjahid Benhabylès «un de ses hommes qui ont consacré leur vie au militantisme national», a indiqué M. Bensalah dans un message de condoléances, soulignant que «le regretté s’est imprégné des valeurs et principes du mouvement national et a appartenu à cette génération de militants ayant payé un lourd tribut qui restera gravé en lettres d’or.

Pour sa part, le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a mis en avant les qualités du défunt moudjahid qui a «accompli son devoir vis-à-vis de la patrie».