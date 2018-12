En prÃ©vision du Nouvel an : 80.000 policiers dÃ©ployÃ©s

A l’occasion des vacances scolaires d’hiver et des fêtes du nouvel An, pas moins de 80.000 policiers sont mobilisés par la Direction générale de la Sûreté nationale dans le but de garantir la quiétude des citoyens, a annoncé à la radio nationale, le sous directeur de la police urbaine.

Le commissaire principal, Madjid Saadi, a fait savoir que la mise en place de ce plan vise à permettre de célébrer le passage à l’année 2019 dans la joie et la tranquillité et de passer des vacances d’hiver en toute sécurité, mettant en évidence le fait que les 80.000 éléments de la Sûreté nationale «veilleront scrupuleusement à l’application de ce dispositif» en s’assurant de la sécurisation des différentes infrastructures, lieux et espaces devant accueillir les citoyens, dont des familles. D’autant plus que de nombreuses manifestations culturelles, sportives et de loisirs sont prévues durant cette période, réputée pour sa forte affluence, et qui s’étalera jusqu’au 6 janvier prochain. Il a indiqué que les patrouilles de police mobilisées effectueront des rondes d’inspection «là où les citoyens sont nombreux» et «les endroits qui attirent un flux important», c'est-à-dire les lieux les plus fréquentés. «Un dispositif de sécurité spécial sera déployé à proximité des stations et gares de transport qui connaîtront un renforcement sensible de leur sécurisation. Ce dispositif sera, notamment chargé de veiller à ce que les règles de la bonne conduite des automobilistes soient respectées scrupuleusement en vue de minimiser au maximum les risques des accidents de la circulation qui, dans la majorité des cas, interviennent à cause du non-respect par de nombreux conducteurs du code de la route comme l’excès de vitesse», a-t-il expliqué. L’année dernière, le dispositif avait mobilisé quelque 60.000 policiers sur l’ensemble du territoire national.

Sami Kaidi