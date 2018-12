Tlemcen et BÃ©char : 10 narcotrafiquants arrÃªtÃ©s

Des détachements combinés de l’Armée Nationale Populaire ont arrêté, le 27 décembre à Tlemcen/2e RM et Béchar/3eRM, dix narcotrafiquants en possession de 5,5 kilos de kif traité, tandis que 4,9 tonnes de denrées alimentaires et 13973 unités de différentes boissons ont été saisies à El-Oued et Biskra/4e RM».

Dans le même contexte, un détachement de l’ANP a saisi, à Tamanrasset/6eRM, trois orpailleurs à bord d’un véhicule tout-terrain chargé de cinq sacs de mélange de pierres et d’or brut, alors que des éléments de la Gendarmerie nationale et des Garde-frontières ont déjoué des tentatives de contrebande de 12.100 litres de carburant à Souk-Ahras, Tébessa et El-Taref/5e RM. Par ailleurs, des Garde-côtes ont mis en échec, à Annaba/5eRM, Ain Témouchent et Oran/2e RM, des tentatives d’émigration clandestine de 83 personnes à bord d’embarcations de construction artisanale, tandis que 15 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à In-Salah/6e RM.