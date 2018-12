Mâ€™Sila : Inhumation du jeune Ayache Mahdjoubi

Le jeune Ayache Mahdjoubi (31 ans), décédé suite à une chute dans un puits artésien de 30 mètres de profondeur a été inhumé jeudi au cimetière du village d’Oum Echemel dans la commune de Houamed (130 km de M’sila) dans une ambiance de tristesse, en présence d’une foule nombreuse composée de proches et de citoyens venus de plusieurs régions du pays. La dépouille du défunt, coincé depuis neuf jours dans un puits artésien et dont la mort a été confirmée dimanche, a été retirée mercredi à 21h55 après d’intenses efforts déployés par les équipes de secours de la Protection civile et acheminée vers l’hôpital de Boussaâda, avant d’être transportée au domicile familial au village d’Oum Echemel pour permettre à sa famille et aux citoyens de lui rendre un ultime hommage.