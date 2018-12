Publication du calendrier des examens professionnels

La ministre de l’Education nationale, Nouria Benghabrit a publié, jeudi, le calendrier des examens professionnels de promotion aux grades de professeur principal et professeur formateur dans les trois cycles d’enseignement devant avoir lieu le 15 janvier prochain. La première responsable du secteur a publié sur sa page Facebook, le tableau de déroulement des épreuves de cet examen professionnel, précisant que les candidats aux grades de professeur principal passeront deux épreuves à savoir «didactique de spécialité» et «sciences de l’éducation», outre «didactique» et «génie de la formation» auxquelles seront examinés les candidats aux grades de professeur principal. Les sujets des épreuves seront élaborés en fonction de chaque cycle d’enseignement et selon chaque grade. Le ministère de l’Education nationale avait défini les dispositifs et les mesures préparatoires et réglementaires pour garantir l’égalité des chances entre les candidats. Par ailleurs, le Conseil national des programmes (CNP) a achevé récemment l’élaboration du cadre référentiel de compétences que l’élève doit acquérir dans chaque discipline et que ce document sera prêt à partir de janvier prochain, a indiqué la ministre. Destiné aux inspecteurs et professeurs, ce document permettra de «connaître les compétences et les connaissances que l’élève doit acquérir durant les trois cycles d’enseignement et dans toutes les matières dispensées», a-t-elle expliqué.