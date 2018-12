Ã‰laboration de textes lÃ©gislatifs : Un guide de rÃ©daction

L’expérience algérienne en matière d’élaboration de textes législatifs a été présentée, mardi à Alger, lors d’un workshop sur le guide de légistique, auquel ont pris part les membres des deux chambres du Parlement, a indiqué un communiqué de l’Assemblée populaire nationale (APN).

Organisé en collaboration avec la Fondation Westminster pour la démocratie (WFD) en présence de parlementaires, d’enseignants et d’experts venus de plusieurs pays, ce troisième atelier en Algérie s’est penché sur «les défis de la formulation des textes législatifs ainsi que les moyens de soutien offerts aux députés». Outre le guide de légistique, qui a pour objet de présenter l’ensemble des règles, principes et méthode à observer dans la préparation des textes de lois, l’atelier a été l’occasion d’exposer les expériences de l’Algérie et de la Tunisie en matière d’utilisation de ce guide.

Les experts participant aux travaux de cet atelier ont valorisé les recherches et études réalisées pour «mettre à la disposition des législateurs un ensemble d’informations élaborées leur permettant de suivre des méthodologies unifiées en matière de formulation des textes réglementaires dans le respect des standards en termes de terminologie et de rédaction, et partant, d’asseoir les normes de sécurité législative».