Nouvelles recrues Ã  lâ€™Ã©ducation nationale : La formation suspendue durant les vacances

La ministre de l'Education nationale, Nouria Benghabrit, a fait état, à Alger, de la suspension de la session de formation des nouveaux professeurs pour qu'elle reprenne après les vacances d'hiver, et ce, «à la demande des professeurs concernés». «La formation continue des nouveaux professeurs sera suspendue à partir de jeudi (aujourd’hui), et ce, à la demande des concernés, elle reprendra après les vacances d'hiver», a expliqué la ministre dans une déclaration à la presse en marge d'une visite d'inspection dans nombre d'établissements scolaires à Alger pour s'enquérir du bon déroulement de la formation des nouvelles recrues, de la formation spécialisée des inspecteurs, et de l'état d'avancement des cours de soutien destinés aux élèves qui passeront les examens de fin de cycles scolaires. Mme Benghabrit a estimé que la demande exprimée par ces professeurs pour la suspension de la formation durant les vacances était logique, eu égard «aux efforts considérables fournis avec les élèves tout le long du premier trimestre, lequel a été sanctionné par des résultats acceptables». Pour rappel, plus de 18.000 nouveaux enseignants bénéficient de la formation continue après leur réussite au concours de recrutement des professeurs d'enseignement primaire (PEP), organisé en juin 2018, en sus des professeurs ayant été convoqués à partir de la plateforme maintenue ouverte par le ministère de l'Education nationale.