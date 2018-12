Bordj Badji Mokhtar : Une cache d'armes dÃ©couverte

Une cache contenant des armes et des munitions a été découverte, mardi, par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), lors d'une opération de ratissage menée près des frontières à Bordj Badji Mokhtar, indique le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de renseignements, un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert, lors d’une opération de recherche et de fouille menée près des frontières à Bordj Badji Mokhtar au niveau de la 6e Région militaire, une cache d’armes et de munitions contenant un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, quinze missiles air-sol calibre 57 mm, vingt grenades, vingt détonateurs, ainsi qu’une quantité de munitions», précise la même source. Dans le même contexte, un autre détachement de l’ANP «a découvert et détruit quatre bombes de confection artisanale lors d’une opération de fouille et de recherche à Aïn Defla (1ère RM)», ajoute le communiqué.

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, «des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté, à Mila (5e RM), un narcotrafiquant en possession de 528 comprimés psychotropes, tandis que sept immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tindouf et Tlemcen».