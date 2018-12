Tamanrasset : 3 Kalachnikov saisis

Trois pistolets-mitrailleurs de type kalachnikov et cinq chargeurs de munitions ont été saisis lundi dernier à Tamanrasset par des éléments de l'Armée nationale populaire (ANP), indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’ANP a saisi, lors d’une opération de fouille et de recherche à Tamanrasset / 6e Région militaire, 3 pistolets-mitrailleurs de type kalachnikov et 5 chargeurs de munitions», précise la même source.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l’ANP a intercepté, à Biskra / 4e RM, «2 contrebandiers et saisi 53 quintaux de feuilles de tabac», tandis que des garde-côtes ont saisi, à Tlemcen / 2e RM, «213 kilogrammes de kif traité», ajoute le communiqué.

Par ailleurs, des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi, à Sétif / 5e RM, «3 armes à feu de construction artisanale», alors que «des garde-côtes ont mis en échec, à Tlemcen et Mostaganem / 2e RM, des tentatives d’émigration clandestine de 22 personnes à bord d’embarcations de construction artisanale», conclut le MDN.