Tribunal de Bab El Oued : Un an de prison ferme pour Adlane Mellah

Le tribunal de Bab El Oued (Alger) a condamné, hier, Adlane Mellah, propriétaire du site électronique Dzair Presse, à un an de prison ferme assorti d'une amende de 100.000 DA, pour «attroupement non autorisé et rébellion». Le même tribunal a prononcé une peine de quatre mois de prison ferme et une amende de 50.000 DA chacun à l'encontre des deux accusés, Abdelaziz Adjal, photographe du site électronique et l'acteur Kerouche Abdelhafidh, et ce pour les mêmes charges. Le tribunal a également rejeté l'accusation «outrage à corps constitué» retenue contre les trois accusés. La défense des accusés a immédiatement fait appel du jugement conformément aux procédures légales qui confèrent aux accusés condamnés le droit de faire appel des jugements rendus à leur encontre dans un délai n'excédant pas 10 jours.

Le procureur de la République avait requis, rappelle-t-on, trois ans de prison ferme et 10.000 DA d'amende à l'encontre des trois prévenus, soulignant que les charges retenues contre eux «n'ont aucun lien avec le métier du journalisme».