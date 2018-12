Saida : remise des clÃ©s de 1.200 habitations

L’opération de remise des clés de 1.200 logements publics locatifs (LPL) a été lancée hier à Saida, a annoncé le directeur de l’Office de promotion et de gestion immobilières. L’opération de remise des clés de ces nouveaux logements, situés à Hai Boukhars, se poursuivra durant trois jours, a indiqué Mohamed Halimi. Une autre opération de remise des clés de 1.024 logements de type LPL à Hai Colonel Lotfi, au chef-lieu de wilaya, sera lancée la semaine prochaine, a-t-il ajouté. Des opérations similaires concernant 620 logements LPL sont programmées dans les daïras de Sidi Boubekeur, Youb et Ouled Brahim, a précisé le responsable. Le directeur de l’OPGI a rappelé que la wilaya de Saïda a bénéficié d’un quota global de 24.000 logements LPL, dont 5.200 ont été distribués et le reste est en cours de réalisation.