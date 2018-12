Ville nouvelle de Boughezoul : Relancer le projet

Une attention particulière sera «accordée» au développement de la zone industrielle, située sur le site de la nouvelle ville de Boughezoul, en vue de «la création d’un pôle d’attraction pour les investisseurs et les grands groupes industriels» susceptible de contribuer à l’essor socioéconomique des régions des Hauts Plateaux du Sud, a déclaré, hier, le wali de Médéa, à l’issue de sa visite sur le site.

L’émergence de ce pôle d’attraction constitue «l’une des priorités des autorités locales, suite à la décision de transfert de la gestion du projet de la nouvelle ville de Boughezoul au profit des autorités de la wilaya de Médéa prise récemment par le gouvernement», a indiqué Abass Badaoui, en marge de l’inspection des travaux d’aménagement et de viabilisation du site de la nouvelle ville de Boughezoul.

Les travaux de viabilisation restent à réaliser et les efforts des autorités locales «vont se focaliser désormais sur la promotion de la zone industrielle intégrée au sein du site de la nouvelle ville de Boughezoul, de façon qu’elle puisse être prête à recevoir les projets d’investissement, déjà agréés ou à venir», a fait savoir le chef de l’exécutif.

Une assiette foncière s’étendant sur une superficie de 135 hectares, entièrement viabilisée, sera mise à la disposition des investisseurs désireux d’implanter leurs projets au niveau de cette zone industrielle, située à quelques kilomètres seulement de l’autoroute Nord-Sud, considérée comme la colonne vertébrale du réseau routier national.

Dans le but de donner plus d’appoint à cette démarche, un travail de coordination sera mené avec les autorités de la wilaya de Djelfa afin de «mettre en place un programme commun susceptible d’encourager l’installation des futurs investisseurs et d’optimiser cette assiette foncière, de manière à faire profiter les communes frontalières de cette wilaya de ce projet de pôle d’attraction industriel», a souligné le wali.