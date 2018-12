Annaba : Des citoyens revendiquent des logements

Des citoyens de la commune d’El Bouni (Annaba) ont manifesté dimanche pour revendiquer un programme de logements réservé pour les demandeurs de logements de cette collectivité locale, a-t-on constaté.

Les protestataires ont fermé les axes routiers de Boukhadra, dans les communes d’El Bouni et de Sidi Brahim et la cité Seybouse, au chef-lieu de wilaya, paralysant la circulation vers la ville d’Annaba, notamment à l’entrée sud de la ville.

Selon le président de l’APC d’El Bouni, Mustapha Latrèche, cette collectivité locale compte plus de 2.000 demandes de logement public locatif (LPL) inscrites jusqu’à 2014, soulignant que «la commune n’a pas actuellement de quota de logements à caractère social susceptible de répondre à la demande exprimée».

Il a indiqué à l’APS que cette collectivité locale «attend de pouvoir bénéficier d’un quota de logements sociaux».