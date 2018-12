Installation du groupe parlementaire d'amitiÃ© : Â«AlgÃ©rie-AzerbaÃ¯djanÂ» Promouvoir le niveau de coopÃ©ration

Le groupe parlementaire d'amitié «Algérie-Azerbaïdjan» a été installé hier au siège de l'Assemblée populaire nationale en vue de développer les relations bilatérales à travers les échanges parlementaires multidimensionnels. La cérémonie d'installation a été présidée par Abderrazak Terbèche, vice-président de l'APN chargé des affaires extérieures, en présence de l'ambassadeur azerbaïdjanais, Maher Aliyev. Intervenant à cette occasion, M. Terbèche a passé en revue «les relations bilatérales privilégiées», plaidant pour «davantage de rapprochement à travers l'échange d'expériences et d'expertises, notamment au niveau parlementaire». Il a insisté, en outre, sur le rôle de la diplomatie parlementaire dans «la promotion du niveau de coopération, notamment après l'intérêt qui lui a été accordée dans la récente révision de la Constitution, initiée par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika». «Les parlementaires des deux pays sont appelés à développer les relations bilatérales multidimensionnelles, notamment dans les domaines politique et socio-économique», a-t-il ajouté, estimant que les groupes parlementaires d'amitié constituaient «un espace adéquat pour approfondir le dialogue et la concertation au mieux des intérêts suprêmes des deux pays».