La ministre de la SolidaritÃ© reÃ§oit l'ambassadeur de Cuba : Ã©changes dâ€™expÃ©riences sur le dÃ©veloppement social

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, a reçu l'ambassadeur de la République de Cuba, Mme Clara Margarita Pulido Escodell, avec laquelle elle a passé en revue les voies et moyens de renforcement de la coopération bilatérale en matière de développement social, notamment en matière de prise en charge des catégories vulnérables telles que les personnes aux besoins spécifiques, l'enfance assistée, les personnes âgées et les femmes en difficulté, à travers l'échange d'expériences et d'expertises.