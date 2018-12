M. Yousfi s'entretient avec l'ambassadeur ukrainien : Renforcement de la coopÃ©ration industrielle

Le ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a reçu hier à Alger, l'ambassadeur d'Ukraine à Alger, Maksym Subkh avec lequel il a examiné les relations économiques entre les deux pays, notamment dans les secteurs de l'industrie et des mines. Lors de la rencontre, les deux parties ont passé en revue les potentialités de coopération et de partenariat bilatéral dans les filières de la sidérurgie, l'industrie chimique et les mines, au regard des «potentialités importantes» dont disposent les deux pays. M. Yousfi a exprimé, à ce propos, la volonté de Algérie de renforcer la coopération industrielle avec l'Ukraine qui «demeure en deçà des opportunités offertes par les deux pays». Le diplomate ukrainien a affirmé, pour sa part, la disponibilité de son pays à examiner toutes les opportunités de partenariat, appelant à un échange de délégations et à l'organisation de rencontres d'affaires entre les deux pays.