Conseil de la Nation : 5 candidats pour un siÃ¨ge Ã  sidi bel abbÃ¨s

Cinq candidats issus du FLN, du RND, du TAJ et deux indépendants sont entrés en lice pour arracher un siège au Sénat dans le cadre du renouvellement d’une partie de la composante de cette instance. Il s’agit de Reguieg Ghezala, de Boutkhil Mustapha, Benayed Abdelkader, Boussahla Zouaoui et Bourzig Abdelkader, universitaires ou pour la plupart juristes ou opérateurs privés. Après des primaires pour le choix des représentants devant conduire ces élections, la campagne bat son plein et les prétendants investissent le terrain, sillonnant au quotidien le territoire de la wilaya en s’entretenant avec les élus de base en vue de gagner leur voix. Les candidats, appuyés par leur cellules de soutien créées pour la circonstance, exposent leurs programmes d’action en accordant bien évidemment une importance particulière au développement de la région. L’engagement a été pris pour défendre les intérêts de la population et accompagner la mutation de la wilaya. Campagne oblige, aucun détail n’est occulté pour faire valoir des considérations diverses. C'est le travail de proximité qui est privilégié pour convaincre des élus locaux. Des élus perpétuellement en conclave ces derniers jours pour faire l’évaluation de l’application des orientations de leur formation politique. A quelques jours du scrutin, une animation singularise les communes et daïras et les quartiers généraux des partis en lice et focalise également l’attention du citoyen

A. Bellaha