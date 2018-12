Caravane mÃ©dicale Ã  Ferdjioua : Plus de 50 opÃ©rations chirurgicales programmÃ©es

Plus de 50 interventions en chirurgie générale seront effectuées dans le cadre des activités de la caravane médicale en déplacement à l’établissement public hospitalier (EPH) Mohamed- Medahi de Ferdjioua, à l’ouest de Mila, a-t-on appris du directeur de cette infrastructure de santé, Amine Bougaâda. La caravane médicale, arrivée samedi soir du centre hospitalier de Douira (Alger), effectuera ses activités à l’EPH Mohamed-Medahi dans le cadre d’une convention de jumelage signée en 2016 entre ces deux établissements, a précisé à l’APS, la même source, affirmant que huit caravanes médicales ont été accueillies dans ce même établissement de santé publique. Composée de 13 spécialistes en chirurgie générale, anesthésie et réanimation, sous la houlette du professeur Ahmed Azouaou, chef du service chirurgie générale, au centre hospitalier de Douira, la caravane médicale séjournera à l’EPH Mohamed-Medahi jusqu’à la fin de la semaine en cours, a-t-on indiqué. En plus des interventions chirurgicales programmées dans le cadre des activités de cette caravane médicale, il sera procédé également à la prise en charge des cas d’urgence et des consultations avec «la possibilité d’évacuer les cas jugés compliqués au centre hospitalier de Douira», a-t-on noté. Les médecins de la wilaya bénéficieront au titre des activités de cette caravane d’une session de formation dans le domaine de la chirurgie générale, selon la même source.