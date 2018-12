Adrar : Des consultations mÃ©dicales effectuÃ©es par une association

Pas moins de 1.620 consultations médicales spécialisées viennent d’être effectuées dans le cadre d’une action de solidarité menée à Adrar par l’association «Tadjemi» de la commune d'El Atteuf (wilaya de Ghardaïa), a-t-on appris hier des organisateurs. Initiée dans le cadre des journées de solidarité médicales de l’association, cette action a été organisée en coordination avec la Direction de la santé, de la population et de la réforme hospitalière dans plusieurs communes de la wilaya d’Adrar, a indiqué le président de l’association. L’opération, qui s’est étalée sur une semaine au profit des patients à travers les communes d’Adrar, Aoulef et Reggane, a permis de prodiguer des consultations médicales gratuites dans les spécialités d'oto-rhino-laryngologie (ORL), de rhumatologie et d'ophtalmologie, a fait savoir Mohammed

Benyoucef. Ces consultations spécialisées constituent une étape préparatoire à une campagne médicale chirurgicale prévue «prochainement» dans la wilaya, selon la même source.