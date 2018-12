Algérie - Mauritanie : Coopération en matière de prévention des risques majeurs

Le directeur général de la protection civile, le colonel Boualem Boughlef, et son homologue mauritanien, le colonel Khattar Ould Mohamed M’Bareck, ont examiné, hier à Alger, la coopération bilatérale dans les domaines de la formation et de la gestion des risques majeurs. A cette occasion, le colonel Boualem Boughlef a indiqué que “la coopération entre les deux institutions vise à développer et à promouvoir les deux secteurs à travers l’échange d’expériences et d’expertises en matière de prévention et de gestion des catastrophes, la formation et l’habilitation des éléments pour s’adapter au développement scientifique et technologique et partant, faire face aux risques pour garantir la sécurité aux citoyens”.

Il souligné la nécessité de mettre en place “des plans permettant de faire face aux risques et catastrophes naturels, de réunir les moyens matériels adéquats et d’œuvrer à la formation et l’habilitation des éléments pour garantir la prise en charge efficace des victimes de ces catastrophes”.