M. Zaalane reÃ§oit le prÃ©sident de lâ€™AutoritÃ© gÃ©nÃ©rale de lâ€™aviation civile qatarie

Renforcement de la coopération



Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane, a reçu, hier, le président de l’Autorité générale de l’aviation civile de l’Etat du Qatar, Abdullah Ben Nasser Turki Al-Subaey, avec lequel il a examiné les voies et moyens de renforcer la coopération entre l’Algérie et le Qatar dans le domaine de l’aviation civile.

Les entretiens ont porté sur les moyens de renforcement de la coopération et l’échange d’expérience dans le domaine de l’aviation civile et des aéroports.