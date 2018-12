Mâ€™sila : DÃ©cÃ¨s du jeune Ayache coincÃ© dans un puits artÃ©sien

La mort du jeune Ayache Mahdjoubi (31 ans), coincé depuis six jours à 30 mètres au fond d’un puits artésien au village Oum Echemel dans la commune de Houamed (75 km au sud-ouest de M’sila), a été confirmé, a indiqué hier le directeur de wilaya de la protection civile, le colonel Fouad Laalaoui. Le même responsable qui se trouve sur site a indiqué que les éléments de la protection civile déploient des efforts depuis le début de l’opération de secours, mardi dernier, en creusant dans le périmètre du forage pour tenter d’atteindre la victime dont le corps n’a pas encore été retiré en raison de la difficulté du terrain et des écoulements intenses d’eau, mais «les efforts se poursuivent pour y parvenir». Selon les sapeurs pompiers rencontrés sur le lieu, il a été impossible de retirer la victime coincée depuis mardi passé à 30 mètres au fond de ce forage, d’où le recours au fonçage autour du forage en dégageant la terre, en pompant l’eau et en sectionnant à chaque fois une partie du tube du forage. Des citoyens de la région et d’autres localités du pays se sont mobilisés en prenant en charge financièrement les travaux de fonçage et en assurant la restauration des travailleurs et secouristes mobilisés dans cette opération de sauvetage supervisée par la protection civile. Cette mobilisation a permis de creuser, en six jours, jusqu’à 30 mètres de profondeur et de dégager plusieurs centaines de tonnes de terre et de boue dans des conditions de sécurité assurées par la protection civile, a-t-on indiqué sur site.

Un sapeur-pompier avait tenté samedi dernier de retirer la victime sans succès.