Lutte contre la contrebande 102 orpailleurs interceptÃ©s au sud

«Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l’Armée nationale populaire ont intercepté à In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar / 6eRM, 102 orpailleurs et saisi 6 véhicules tout-terrain, 4 motocyclettes, 91 groupes électrogènes, 78 marteaux-piqueurs, 12 détecteurs de métaux et des outils de détonation», précise la même source. «Par ailleurs, des détachements combinés de l’ANP, en coordination avec les services de la Sûreté nationale, ont arrêté, dans deux opérations distinctes à Tlemcen / 2eRM et Béchar / 3eRM, 5 narcotrafiquants et saisi 9,5 kilogrammes de kif traité, tandis que des garde-côtes et des éléments de la gendarmerie nationale ont mis en échec, à Aïn Témouchent, Tlemcen et Oran / 2eRM, des tentatives d’émigration clandestine de 42 personnes à bord d’embarcations de construction artisanale», conclut le MDN.