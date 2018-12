Coupe d'AlgÃ©rie (32es de finale) : Un match Ã  huis clos pour le MB Rouissat et la JSM Tiaret

Le MB Rouissat et la JSM Tiaret ont écopé d'un match à huis clos en championnat, ainsi que d'une interdiction de disputer leur prochain match de coupe à domicile, consécutivement aux fâcheux incidents qui ont émaillé le 32e de finale de coupe d'Algérie 2018-2019, qui les a opposés le 17 décembre courant, et qui a vu le MBR se qualifier aux tirs au but (4-2), a annoncé vendredi la Ligue de football professionnel (LFP). En effet, outre l'utilisation de fumigènes et le jet de projectiles pendant cette rencontre, il y a eu une bagarre dans les tribunes, entre les supporters des deux clubs, ayant entraîné un envahissement de terrain. Des dépassement ayant contraint la Commission de discipline de la LFP à sévir et à prononcer cette lourde sanction contre les deux clubs réfractaires, qui devront s'acquitter également d'une amende de 40.000 DA chacun. En sa qualité de club hôte, le MBR devra s'acquitter d'une autre amende de l'ordre de «pour mauvaise organisation», selon la LFP.