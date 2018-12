Organisation des enfants des moudjahidine : Nouveau mandat pour Khalfa Mâ€™barek

Plusieurs personnalités étaient présentes, hier matin, aux travaux du 5e congrès de l’Organisation nationale des enfants des moudjahidine lors duquel le secrétaire général, Khalfa M’barek, a été plébiscité par les quelques mille délégués.

Le secrétaire général a appelé «à l’unité et la cohésion entre les enfants de moudjahidine, afin de donner l’exemple de sacrifice et d’amour pour le pays, tout comme l’ont fait les martyres et moudjahidine».

Le SG a également évoqué le passé douloureux de l’Algérie sous le colonialisme et a appelé les enfants des moudjahidine à travailler davantage pour la préservation de la mémoire et de «l’héritage révolutionnaire de notre pays» car «nous sommes des militants de la cause nationaliste et non de la politique». Il est revenu sur le parcours de son organisation et les conditions d’organisation de ce congrès et appelle le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, de «poursuivre la démarche de développement pour la stabilité de notre pays» car, ajoute-t-il, «nous sommes fiers de ce qui a été accompli par lui et sous sa présidence, lui qui a su instaurer les valeurs de la réconciliation».

Les congressistes ont honoré le Président de la République en guise de reconnaissance à sa détermination à défendre les intérêts des pays, et poursuivre les réalisations pour l’essor économique que connaît le pays.

Les membres de l’ONEM ont déjà appelé le président à se présenter aux élections prochaines, et ce lors des travaux du cinquième congrès régional de Mila.

Tahar Kaïdi