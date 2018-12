Collision entre un taxi et deux camions Ã  El Bayadh : 9 morts et un blessÃ© grave

Le bilan de la collision entre un taxi et deux camions, survenue hier près de Bougtob, dans la wilaya d’El Bayadh, s’est alourdi passant à neuf morts et un blessé grave, selon un nouveau bilan de la protection civile. L’accident s’est produit aux environs de 6h30 sur la RN 6 A suite à la collision entre un taxi assurant la ligne El Bayadh-Oran et deux camions, causant neuf morts qui étaient à bord du taxi. Les dépouilles des victimes, deux hommes, trois femmes et quatre enfants, ont été déposées à la morgue de l’hôpital de Bougtob et le blessé a été transféré à l’hôpital de Sidi Bel-Abbès. Les services de la sûreté nationale ont ouvert une enquête sur les circonstances de ce drame.