Cour dâ€™Alger : 175 lieutenants de police prÃªtent serment

Une promotion de lieutenants composée de 175 policiers, dont 31 femmes, a prêté serment hier à la Cour d’Alger en présence de cadres de la DGSN et de représentants des médias. Ces éléments sont appelés à renforcer les différents services de la Sûreté nationale pour garantir la sécurité des citoyens et la préservation de l’ordre public par des actions de proximité et de sensibilisation et de lutte contre le crime. Selon l’article 12 du Code de procédure pénale, la Police judiciaire est chargée des recherches et investigations dans les affaires criminelles, parallèlement à la collecte des preuves susceptibles de confondre leurs auteurs, avant l’ouverture d’enquêtes judiciaires à leur sujet.