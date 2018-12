Le prÃ©sident tunisien reÃ§oit les ministres de lâ€™Ã©ducation

Le président Béji Caïd Essebsi, a reçu, vendredi , les ministres de l’Education des pays de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA) dont la ministre de l’éducation nationale, Nouria Benghabrit, S’exprimant à l’issue de cette rencontre, Mme Benghabrit a estimé que cette rencontre «offre l’opportunité de proposer une approche prospective sur le Maghreb et permet de présenter le rapport de la Banque mondiale consolidant les réformes opérées par les Etats et conférant davantage de crédibilité au partenariat mutuel». La rencontre a porté, également, sur la prise en charge des jeunes dans la région, à travers la création à l’horizon 2050 de millions d’emplois en vue de répondre aux besoins de leurs citoyens, selon les estimations de la BM. A cette occasion, la BM a réitéré son souci de coopérer avec les pays de la région dans le but d’élaborer un plan d’action commun et ambitieux visant à assurer un climat socio-économique développé en vue de permettre aux nouvelles générations d’avoir accès aux nouvelles connaissances nécessaires en termes d’économie numérique.