SIDI-BEL-ABBES : Lâ€™APC bloquÃ©e

Un ultimatum a été signifié aux membres de l’assemblée populaire communale de Sidi-Bel-Abbès pour la reprise des activités de cette instance démocratique de base en veille depuis pratiquement son installation, il y’a une année pour des conflits personnels le plus souvent et des divergences dans la répartition des taches. Apres de nombreuses tentatives de réconciliation menées par le wali, Mr Sassi Ahmed Abdelhafidh qui a hérité d’une telle situation, le ton est monté d’un cran cette semaine pour sommer les élus locaux à surpasser le différent en se mettant au service de la collectivité et du citoyen. Faute de quoi, une éventuelle dissolution sera prononcée laisse-t-on supposer ou croire à travers cette réaction interpellatrice du premier responsable de la wilaya et représentant de l’Etat. «Je ne peux plus tolérer cet état de fait au vu de l ‘urgence des attentes et préoccupations de la population. IL est inadmissible d’assister à une telle situation au niveau de la commune de SIDI-BEL-ABBES, cette ville si importance et aux ambitions dépassant l’esprit étroit de la composante de cette assemblée… » Devait s’exclamer la wali qui compte remettre de l’ordre, renforcer les moyens d’intervention de cette cellule de base du développement et entamer la nouvelle année sous le signe de la sérénité, de la stabilité et de la relance. Salutaire à plus d’un titre, cette sommation intervient à point nommé pour en finir avec presque un ordre établi et entretenu par la passivité des uns et des autres peu engagés pour la chose publique. Et les responsables locaux des Partis politiques représentés dans cette institution doivent assumer et réagir pour contribuer à la normalisation de la gestion de cette commune et au dépassement des clivages internes .L’urgence est sans doute signalée devant le volume du travail à réaliser et la masse des missions à accomplir pour l’accompagnement de la mutation de cette cité en phase de modernisation à la suite notamment de l’introduction du tramway.

Force est de constater que les retards cumulés durant cette phase d’hibernation sont énormes pour influer inéluctablement sur les prestations de service à assurer et le suivi des projets à concrétiser. A titre indicatif, le taux de consommation des crédits alloués à la commune n’a guère dépassé les 20%, ce qui résume en fait toute la difficulté dans le traitement et la gestion de cette commune ne répondant point aux aspirations de la population en l’absence d’une assemblée cohérente et animée seulement par l’intérêt de la collectivité et du citoyen.

Un tel comportement des élus locaux de cette APC irresponsable pour le moins, œuvre tacitement dans la dévalorisation de l’effort de L’Etat fourni et traduit par la réception d’imposantes infrastructures attribuant de la dimension à cette ville .Une ville devenue par la consistance d’un investissement un pole universitaire par excellence. Une ville aussi avec de nouveaux besoins au caractère d’urgence et de vitalité si relevé. A l’écoute, le citoyen attend avec impatience le dénouement de cette crise qui n’a que trop duré face à l’entêtement de leurs représentants qui, lors de la campagne électorale sont bien engagés à donner le meilleur d’eux même pour la ville et à défendre âprement ses intérêts.

A. BELLAHA