M. Louh reÃ§oit lâ€™ambassadeur espagnol

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, a reçu, jeudi à Alger, l’ambassadeur espagnol à Alger, Fernando Moran, avec lequel il a examiné la coopération bilatérale dans les domaines juridique et judiciaire. Les deux parties ont évoqué, lors de cette audience, les voies et moyens de renforcer et de développer la coopération entre les deux pays, notamment la coopération institutionnelle en matière juridique et judiciaire, précise la même source. Les questions d’intérêt commun entre l’Algérie et l’Espagne ont été également au centre des entretiens entre les deux parties.