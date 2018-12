l Tindouf : découverte d’Une cache d’armes



Une cache d’armes contenant un fusil à répétition, un pistolet automatique et un chargeur garni a été découverte, lors d’une opération de fouille et de recherche menée jeudi à Tindouf, par un détachement de l’ANP, indique un communiqué du MDN.



l Reddition d'un terroriste à Tamanrasset



Un terroriste armé qui avait rallié les groupes terroristes en 2016, s’est aussi rendu mercredi aux autorités militaires à Tamanrasset, indique jeudi le ministère. Il s’agit du dénommé Ali Mhali», dit Ahmed «, qui avait rallié les groupes terroristes en 2016», précise la même source. «Ledit terroriste était en possession d’un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et de deux chargeurs garnis de munitions», ajoute le communiqué. Dans le même contexte et grâce à l’exploitation de renseignements, des détachements de l’Armée nationale populaire en coordination avec des services de la Sûreté nationale, «ont arrêté deux éléments de soutien aux groupes terroristes à Tiaret (2e Région militaire) et Chlef (1re RM).

Par ailleurs, un détachement de l’ANP «a découvert, à Biskra (4e RM), un atelier de confection d’armes artisanales et saisi 3 fusils de chasse, un pistolet automatique, 122 cartouches, 5 paires de jumelles, 37 capsules, ainsi qu’une quantité de produits explosifs et divers autres outils».



l Lutte contre la criminalité organisée



Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des éléments de la Gendarmerie nationale «ont saisi à Nâama/2e RM, 65 kilogrammes de kif traité. De même, des Garde-frontières ont intercepté à Oran/2e RM, 35,4 kilogrammes de la même substance». Par ailleurs, des détachements de l’ANP «ont déjoué, à Tébessa et Souk-Ahras/5e RM, des tentatives de contrebande de 11.117 litres de carburants, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté à Jijel, Guelma et Batna/5e RM, quatre narcotrafiquants en possession de 389 comprimés psychotropes, alors qu’un détachement de l’ANP a saisi à Ouargla/4e RM, 1.872 unités pyrotechniques». Dans le cadre de la lutte contre l’immigration clandestine, des détachements combinés de l’ANP et de la Gendarmerie nationale «ont appréhendé à Tlemcen/2e RM et In-Salah/6e RM, 26 immigrants clandestins de différentes nationalités», ajoute le communiqué.

Un autre détachement de l’ANP «a intercepté, à Bordj Badji Mokhtar (6e RM), six orpailleurs et saisi deux véhicules tout-terrain, trente-sept groupes électrogènes, trente-et-un marteaux-piqueurs, deux détecteurs de métaux et des outils de détonation», rapporte la même source.