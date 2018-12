ProcÃ¨s dâ€™AdlÃ¨ne Mellah : Le verdict connu le 25 dÃ©cembre

Le verdict du procès d’Adlène Mellah, propriétaire du site électronique «Dzair Press», et des deux prévenus Laadjal Abdelaziz et Guernouche Abdelhafidh, sera prononcé le 25 décembre, a annoncé avant-hier la présidente de l'audience au tribunal de Bab El-Oued. Les trois prévenus sont poursuivis pour attroupement non autorisé dans un lieu public, désobéissance civile et outrage à des agents de la force publique. Lors du procès, au cours duquel 28 avocats se sont constitués, le prévenu Adlène Mellah a nié toutes les charges retenues contre lui.

Le procureur de la République avait requis, dans ses réquisitions, 3 ans de prison ferme et 10.000 DA d'amende à l'encontre des trois prévenus, soulignant que les charges retenues contre eux «n'ont aucun lien avec le métier du journalisme».