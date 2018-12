BÃ©jaia : 3 Ã  6 mois de prison avec sursis Ã  lâ€™encontre des 27 membres du groupe des Ahmadis

La cours d’appel de Béjaïa a infligé, hier, des peines allant de 3 à 6 mois de prison avec sursis, à l’encontre des 27 membres du groupe religieux des Ahmadis, poursuivis, depuis mai dernier, pour «offense à l’islam», «création d’association illégale» et «collecte de fonds sans autorisation», apprend-on du collectif de la défense des prévenus. Ce verdict confirme les peines prononcées en première instance par le tribunal d’Akbou, et qui a été interjeté en appel par le parquet, lequel, durant un procès en 2e instance, tenu à Béjaïa le 12 décembre, avait requis une peine d’emprisonnement de trois ans ferme à l’encontre de l’ensemble des prévenus.

Dans sa plaidoirie, la défense a exigé l’acquittement et l’abandon des poursuites, arguant de la «liberté de conscience et de culte» des mis en cause, garantie par ailleurs par la Constitution, avait-il alors souligné, relevant par ailleurs qu’«il n’y a pas de motifs d’inculpation».

Aucune offense à l’islam n’a été prouvée», a noté, pour sa part, le vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l’homme (LADDH), Saïd Salhi.