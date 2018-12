Le journaliste Mohammed Amara nâ€™est plus

Le journaliste et président de l’association des journalistes de la wilaya de Mostaganem, Mohammed Amara, est décédé lundi soir à Alger à l’âge de 60 ans des suites d'une longue maladie, a-t-on appris hier de la famille du défunt. Le défunt a exercé comme journaliste et rédacteur en chef, en 2008, dans plusieurs quotidiens paraissant en langue française, dont Réflexions (Mostaganem), Ouest Infos (Sidi Bel-Abbès) dont il fut chef de bureaux régionaux à l'Ouest du pays. Il fut président de l’association des journalistes de la wilaya de Mostaganem agréée le 16 janvier dernier et aussi élu à l’APC d'Ain Nouissy. Mohammed Amara est connu pour son humilité, sa sagesse et ses bonnes relations avec tous ceux qui l'entourent, en particulier avec les associations à caractère social et caritatives. Il consacra sa plume au service des citoyens et leurs préoccupations quotidiennes et pour répondre à leurs demandes de manière professionnelle et objective. Le défunt a été inhumé au douar Ouled Hamdane dans la commune d'Ain Nouissy.