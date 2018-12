Bordj Badji Mokhtar : DÃ©couverte dâ€™une cache dâ€™armes et de munitions

Un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert lundi, lors d'une opération de recherche et de fouille menée près des frontières à Bordj Badji Mokhtar (6ème Région militaire), une cache d'armes et de munitions contenant une mitrailleuse de type FMPK, dix (10) missiles sol-air calibre 55 mm, six (6) obus de mortiers calibre 82 mm, six (6) fusées pour obus de mortiers, ainsi qu'une quantité de munitions s'élevant à 115 balles», indique un communiqué du MDN.