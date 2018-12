Accidents de la circulation : 7 morts et 11 blessÃ©s en 24 heures

Sept personnes ont trouvé la mort et 11 autres ont été blessées dans plusieurs accidents de la circulation survenus au cours des dernières 24 heures à travers le territoire national, selon un bilan rendu hier par les services de la Protection civile.

Par ailleurs, les secours de cette dernière sont intervenus pour prodiguer des soins de première urgence à cinq personnes intoxiquées par le monoxyde de carbone émanant d'appareils de chauffage et chauffe-bain dans les wilayas de Constantine et El Bayadh.

Les victimes ont été traitées sur place, puis évacuées vers les établissements de santé par les secours de la protection civile, a-t-on précisé.

En outre, les éléments de la Protection civile ont procédé à l'extinction de quatre incendies urbains et divers à travers les wilayas de Skikda, Blida et Tlemcen.