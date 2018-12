MDN : Saisie de 132 kg de kif traitÃ©

Des détachements combinés de l’Armée nationale populaire ont saisi 132 kilos de kif traité et 2.600 paquets de cigarettes à Ghardaïa, Biskra et Ténès, tandis que huit groupes électrogènes, dix marteaux piqueurs et deux casseurs de pierres ont été saisis à Tamanrasset. Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale ont «arrêté cinq personnes et saisi sept fusils de chasse, un pistolet et 94 cartouches à Tiaret et Khenchela. Une tentative d’émigration clandestine de 14 personnes a été déjouée par des Garde-côtes à Oran, selon le MDN qui affirme également que dans le cadre de la lutte contre l’immigration clandestine, des détachements de l’ANP ont intercepté quatre immigrants clandestins à Laghouat et Ghardaïa .