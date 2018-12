Falsification dâ€™ordonnances mÃ©dicales : Trois personnes arrÃªtÃ©es Ã  SÃ©tif

Présents sur tous les fronts et luttant sans répit contre le crime sous toutes ces formes, en veillant particulièrement à la tranquillité du citoyen et de sa santé, ainsi que la préservation de ses biens, les services de polices relevant de la

Sûreté de la wilaya de Sétif continuent d’abonder dans le sens de ces aspirations et d’enregistrer des résultats qui ne sont pas sans susciter un sentiment de satisfaction au sein de la société.

C’est dans ce cadre que s’inscrit la dernière opération qui s’est traduite ces jours derniers par l’arrestation de 3 individus impliqués dans une affaire de falsification d’ordonnances médicales, dont une se faisait passer pour être un médecin, exerçant «ce métier» depuis quatre années, indique un communiqué de la cellule de communication et des relations générales de la Sûreté de la wilaya de Sétif.

De l’exploitation d’informations faisant état de la présence d’un individu impliqué dans une affaire de trafic d’ordonnances médicales à l’effet d’obtenir des psychotropes, les éléments de la brigade de recherche et d’intervention de la police, diligentent dès lors une enquête qui se traduit par l’identification du suspect arrêté en possession de 10 ordonnances falsifiées portant les signatures de certaines médecins spécialistes et généralistes, indique ce même document.

À la lumière de ces résultats, les services de police intensifient leurs investigations et parviennent à identifier deux autres personnes impliquées dans cette affaire ; l’un d’eux était en possession d’un sceau falsifié portant son nom et se faisait passer pendant quatre années pour un médecin, prescrivant de ce fait des ordonnances en échange de sommes d’argent.

Des Procédures judiciaires ont été établies à l’encontre de ces trois mis en cause pour falsifications d’ordonnances médicales et usurpation de fonction dont les conditions d’attribution sont fixées par l’autorité publique. Présentés devant le Procureur de la république prés du parquet de Sétif et déferrés pour la comparution immédiate devant le magistrat du siège, les mis en cause ont été placé sous mandat de dépôt.

Par ailleurs les services de police de Sétif, à l’issue de plusieurs opérations distinctes, sont parvenus à arrêter 8 personnes faisant dans le trafic de drogue et de psychotropes ainsi que la vente illicite de boissons alcoolisées, 140 g de kif traité, 345 comprimés psychotropes et 246 unités de boissons alcoolisées ont été saisies.

F. Zoghbi